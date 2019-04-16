» أبطال أوروبا.. «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة بورتو

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ليفربول

صلاح

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أعلن الجهاز الفني ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، قائمة الريدز استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، في إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا .

وجاءت قائمة الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون ومينيوليه.

خط الدفاع: أرنولد وفان ديك وماتيب وروبرتسون وجوميز ومورينو.

خط الوسط: فابينيو ولالانا وفينالدوم وهندرسون وشاكيري وكيتا وماني ومحمد صلاح وهندرسون وميلنر وكيلهير .

خط الهجوم: ستوريدج وفيرمينو وأوريجي.


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