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برشلونة ومانشستر يونايتد
برشلونة ومانشستر يونايتد

أمير سعد

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التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة ومانشستر يونايتد

برشلونة

مانشستر يونايتد

المصريون

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردى، وأولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزى، تشكيل الفريقين فى المواجهة المرتقبة، والتى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو" فى إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجى روبرتو - بيكيه - لينجليه - خوردى ألبا.

الوسط: راكيتيش - بوسكيتش - آرثر.

الهجوم: كوتينيو - ميسى - سواريز.

وعلى مقاعد البدلاء تواجد سيليسين وسيميدو وأومتيتي وفيدال وأليانا ومالكوم وديمبلي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دى خيا.

خط الدفاع: يونج - سمولينج - لينديلوف - فيل جونز.

الوسط: ماكتومناى - فريد - بوجبا.

خط الهجوم: لينجارد - راشفورد - مارسيال.

وعلى مقاعد البدلاء تواجد روميرو وسانشيز ولوكاكو وماتا وبيريرا ودالوت وماتيتش.


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