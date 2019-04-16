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المحكمة الجنائية الدولية

"الجنائية الدولية" تحذر أطراف الصراع بليبيا من ارتكاب "جرائم"

"الجنائية الدولية" تحذر أطراف الصراع بليبيا من ارتكاب "جرائم"

عرب وعالم

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

وكالات

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حثت المحكمة الجنائية الدولية، قادة أطراف الصراع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، في إشارة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك في وقت تشهد المعارك قرب العاصمة طرابلس تصعيدا أسفر عن مقتل 174 شخصا على الأقل.

جاء ذلك على لسان فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.

وأضافت: "بصفتي مدعية للمحكمة الجنائية الدولية، أدعو جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز".

وذكّرت بنسودا في بيانها "جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمحاكمة".

وأكدت أن "القانون واضح، إذا كان القادة يعلمون أو يجب أن يكونوا على علم بارتكاب جرائم، وفشلوا أو أهملوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها، فقد يتعرضون للمحاسبة الجنائية الفردية."

وأوضحت أنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل.

وتابعت قائلة: "لا ينبغي لأحد أن يشك في تصميمي في هذا الصدد".

وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بسقوط ما لا يقل عن 174 قتيلا و756 جريحا منذ بدء القتال في طرابلس.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.


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