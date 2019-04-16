سقوط جزئي من سور برج سكني بالجزيرة

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سقط جزء من واجهة حديدية أعلى برج بمنطقة الجزيرة على عدد من السيارات، وتسبب فى تهشم أغلبها، حيث تصادف تواجد مواطنين أسفل البرج، ولكن القدر كتب لهم عمرًا جديدًا.

ورد بلاغ إلى نقطة شرطة الجزيرة، من أحد المواطنين يدعى، " أحمد. ع. ع"، قائد إحدى السيارات المهشمة، أبلغ أنه قام بركن سيارته في حالة جيدة في المكان المسموح بالانتظار به أمام العقار رقم 4 في شارع الجزيرة أمام سور نادي الجزيرة الجهة المقابلة للعقار.

وفى حال عودته، تفاجأ بسقوط قطع من الألومنيوم الخاصة بالواجهة الحديدية وقطع من الزجاج من أعلى البرج المجاور، تسببت فى تهشم الزجاج والسقف الخاص بالسيارة وتلفيات في صاج السيارة من الخلف والأمام، وانتقلت قوة إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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