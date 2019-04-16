» سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76

أمير سعد
حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة بنتيجة 77 - 76، في ثاني لقاءات دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر للموسم المحلي الحالي 2018 - 2019.
أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
ليعادل الأهلي النتيجة لتصبح 1 - 1 من أصل 5 لقاءات يصعد الفائز بـ3 مواجهات منها.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد مساء الخميس في ثالث اللقاءات على نفس الصالة.
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