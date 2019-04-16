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"ترامب" يعرض المساعدة على فرنسا

عرب وعالم

ترامب
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وكالات ـ خالد الشرقاوي

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عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، على فرنسا مساعدتها في ترميم كاتدرائية "نوتردام"، وسط العاصمة باريس، بعد حريق مدمر.

واشتعلت النيران بالكاتدرائية، مساء الإثنين، لمدة نحو 15 ساعة؛ ما أدى إلى انهيار سقف الكنيسة ومنارة يبلغ ارتفاعها 93 مترا، قبل أن تتمكن عناصر الإطفاء من إخمادها.

وقال ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "نقف مع فرنسا اليوم، ونعرض مساعدتنا في ترميم هذا الرمز، الذي لا يمكن للحضارة الغربية أن تستغني عنه".

وتم بناء الكاتدرائية بين عامي 1163 1345م، وهي من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.

ويمثل مبنى الكنيسة تحفة فنية من العمارة القوطية (مرحلة من العمارة الأوروبية)، التي سادت القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.

وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة شعرت بالحزن لمشاهدة الأضرار التي لحقت بهذه التحفة المعمارية"، وأردف: "ستظل هذه الكاتدرائية رمزا لفرنسا، ولحرية الدين والديمقراطية"، وتابع: "ستدق الأجراس مجددا (في الكاتدرائية) .. تحيا فرنسا".

وذكرت قناة "فرانس 24" المحلية أن نحو 400 عنصر إطفاء شاركوا في مكافحة النيران، ومحاولة إنقاذ برجي الكاتدرائية الأماميين، وهو ما تمكنوا بالفعل من تحقيقه.

وأعلنت مؤسسات وشركات عامة وخاصة في فرنسا عن تبرعات تبلغ 688 مليون يورو، لترميم الكاتدرائية الموجودة على قائمة الأمم المتحدة للتراث العالمي.



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