السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث

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أكد السودان ومصر، الثلاثاء، استمرار علاقات البلدين "في مستوياتها العليا"، والمضي في المشاريع الثنائية المختلفة، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية.

جاء ذلك في لقاء بالخرطوم، جمع عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، وسفير مصر لدى البلاد، حسام عيسى.

وقالت الوكالة إن "السودان ومصر اتفقا على استمرار علاقات البلدين في مستوياتها العليا واستمرار المشروعات الثنائية في كافة المستويات في التوقيت الذي يحدده السودان وفقا لتطوارات الأوضاع"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

فيما عبّر "عيسى" عن موقف بلاده "الداعم لخيارات شعب السودان وقواته المسلحة في هذه المرحلة، وسعيها لدى كافة الأطراف والقوى الدولية لحشد الدعم والتأييد لما يتفق عليه شعب السودان".

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في كافة المجالات، بحسب المصدر ذاته.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.


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