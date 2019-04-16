» «ميسي» يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا

16 أبريل 2019 - 09:17 م

حقق ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما تخطى زميله السابق أندريس إنيستا في قائمة أكثر لاعبي الفريق الكتالوني مشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبمشاركته أمام يونايتد اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو ، أصبحت عدد مشاركات ميسي مع برشلونة في البطولة الأوروبية 133 مباراة، ليتخطى إنيستا زميله السابق في الفريق الكتالوني، الذي يمتلك 132 مباراة.

ويتصدر تشافي هرنانديز قائد الفريق السابق ولاعب السد القطري الحالي، قائمة الأكثر مشاركة رفقة برشلونة برصيد 157 مباراة، يأتي خلفه ميسي بـ133 مباراة، ثم إنيستا 132 مباراة، فيما يحتل كارليس بويول المركز الرابع برصيد 120 مباراة.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد بفوز برشلونة بهدف دون رد، أحرزه لوك شو مدافع الشياطين الحمر بالخطأ في مرماه.