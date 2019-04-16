» نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي

16 أبريل 2019 - 09:17 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن زعماء دول عربية، هاتفوه وهنأوه على فوزه في انتخابات الكنيست (البرلمان) التي أجريت مؤخرا، بحسب إعلام إسرائيلي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، قال نتنياهو في خطاب احتفالي أمام أنصار حزب "الليكود" عقد في مدينة القدس: "بارك لي عدد من قادة دول عربية وإسلامية، بمناسبة فوزي في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف نتنياهو: "لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، بل عن العديد من القادة العرب"، وتابع قائلا: "نحن أمام فرصة كبيرة للسلام في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أوصى 65 عضوا في الكنيست، الرئيس رؤوبين ريفلين، بتكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي، سيكلف ريفلين، الأربعاء، الشخصية الأكثر قبولا في الكنيست تشكيل الحكومة.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، ويلزم المكلف تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أجريت في 9 أبريل الحالي، أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو إلى الحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.