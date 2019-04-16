  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:02 م
بحث متقدم
مجلس النواب

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

الكونجرس الأمريكى

منظمات حقوقية مصرية تواجه الإخوان فى الكونجرس الأمريكى

علاء مبارك

بالصور.. سر «التغريدة» الحزينة التي حذفها علاء مبارك

أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور

مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

مشعل السديري

كاتب سعودي: 10 مزايا لم يتحلَ بها الرسول

قيادات الإخوان

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

معلم

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الدستور

البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

علم السودان

السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث

رئيس «مصر الثورة»: موافقة البرلمان على التعديلات إنجاز تاريخي

الحياة السياسية

حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة
حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«تشريعة البرلمان» توافق على التعديلات وتحصن المجلس

#

متى يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

#

عبدالعال: التعديلات لا تفرض هيمنة الرئيس

#

رئيس "مصر الثورة": سنبهر العالم في بطولة الأمم الإفريقية

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشهد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية ديمقراطية، مشيرا إلى أن الموافقة تمهد الطريق لإنجاز تاريخي على أرض مصر، وخاصة أن الدستور الحالي تم كتابته في ظروف طارئة.

وأكد رئيس "مصر الثورة"، أن التعديلات الدستورية خطوة هامة في طريق الاستقرار وبناء دولة متقدمة مثل باقي دول العالم، لافتا إلى أن أعضاء المجلس النواب يتحلوا بالمسئولية الحقيقة وسيذكر التاريخ كل ما فعلوه من أجل صالح الوطن في مرحلة شديدة الحساسية.

وفي السياق نفسه عبر الدكتور حسين أبو العطا، عن سعادته بتزيين قاعات مجلس النواب بعلم مصر والنشيد الوطني، قائلا: «شيء وطني رائع وعظيم وجليل ولم نراه من قبل في البرلمان المصري».

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم.

فيما وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبدالعزيز.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثالثة للبرلمان اليوم، والتي امتدت قرابة 10 ساعات متواصلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن خليفة «لاسارتي» في الأهلي
» وفد عراقي ضخم يزور السعودية
» نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي
» عقوبات مالية قاسية ضد الأهلي
» السفير المصري يلتقي المجلس العسكري بالسودان.. هذا ما حدث
» «ميسي» يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا
» التحقيقات الأولية تكشف سر حريق «نوتردام»
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 77 - 76
» جمال مبارك يدافع عن نفسه أمام المحكمة:«أنا متقبل..دول ذنبهم إيه؟»
» التبرعات لترميم كاتدرائية باريس تصل لمبلغ خيالي
» بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار