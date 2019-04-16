» بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

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انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من إجراءات التعديلات الدستورية، بموافقة الأغلبية (531 نائبا) في مقابل (22 نائبا) رفضوا التعديلات، بينما امتنع نائب فقط عن التصويت.

وجاءت أسماء الـ22 عضوا، كالتالي: (إيهاب منصور - فايزة محمود - محمد عبد الغني - سمير غطاس - جمال الشريف - رضا البلتاجي - محمد عطا سليم - هيثم الحريري - طلعت خليل - عبد الحميد كمال - مصطفى كمال الدين حسين - صلاح عبد البديع – أحمد الشرقاوي – إلهامي عجينة – محمد العتماني – ضياء الدين داوود).

وجاء من بين الرافضين النواب (أحمد الطنطاوي – شديد أبو هندية – أبو المعاطي مصطفى – أكمل قرطام - أحمد البرديسي – محمد فؤاد).

فيما امتنعت النائبة دينا عبد العزيز عن التصويت، معللة ذلك بأن التعديلات بها مواد تستحق التعديل، بينما هناك مواد أخرى ترفضها مثل عودة مجلس الشيوخ.


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