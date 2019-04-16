برشلونة يقسو على مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

16 أبريل 2019 - 11:40 م

انتزع فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد في إياب ربع النهائي القاري.



وجاء تأهل برشلونة لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضًا بهدف نظيف.



دخل برشلونة اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، في الوقت الذي مال فيه أداء مانشستر يونايتد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.



ومع حلول الدقيقة 20 بادر برشلونة بالتسجيل عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.



ولم يمر على الهدف الأول طويلًا، فبعدها بأربع دقائق أضاف ميسي الهدف الثاني له ولفريقه إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس ديفيد دي خيا في الإمساك بها.



وفي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن فرصة إنعاش آماله وتقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث لبرشلونة عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 61.

