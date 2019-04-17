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بأبطال أوروبا..

3 أرقام لميسي بعد ثنائيته بشباك مانشستر يونايتد

الرياضة

ميسي
ميسي

المصريون ووكالات

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حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، الثلاثاء، 3 أرقام بعد تسجيله لهدفين في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتمكن برشلونة من انتزاع بطاقة العبور لنصف النهائي القاري بعدما تغلب على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، كما انتهت مباراة الذهاب بفوزه أيضًا بهدف نظيف.
وجاءت أرقام ميسي على النحو التالي: 
رفع ميسي رصيده إلى 133 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليكون ثاني أكثر لاعب في تاريخ برشلونة مشاركة في مباريات البطولة القارية خلف المتصدر تشافي هيرنانديز صاحب الـ 157 مباراة.
ميسي أكثر لاعب يهز الشباك أمام الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، رافعًا رصيده من الأهداف إلى 24 هدفًا في شباك الإنجليز.
ميسي نجح في العودة للتسجيل، خلال مباريات ربع النهائي بعد صيام 6 سنوات، وتحديدًا منذ عام 2013. 

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