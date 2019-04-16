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"حواس": حريق كاتدرائية نوتردام الأسوء في تاريخ العالم

الحياة السياسية

زاهي حواس
زاهي حواس

المصريون ـ متابعات

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علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، ووزير الآثار الأسبق  على حادث احتراق كاتدرائية نوتردام، بباريس.
وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أعتبر أن حريق كاتدرائية نوتردام أسوء حدث في تاريخ الآثار بصفة عامة بعد حريق متحف ري ودي جانيرو، والعالم أجمع خسر بهذا الحريق»، معلقاً «الآثار تخص العالم كله، ونوتردام بباريس، كالأهرامات بمصر، فهي الهرم الأكبر بفرنسا».
وتابع: «أعتقد أن الحريق الذي وقع بسبب الإهمال الشديد، لغياب وسائل التأمين الحديثة خلال أعمال الصيانة، نظرا لقدم الكنيسة، ولم أفكر في فرضية الإرهاب، لأني معتقد بأن هناك شخص قد يرتكب هذه الجريمة، مهما بلغت درجة تخلفه العقلي»، مردفاً «فرنسا طلبت إقامة معرضين للأثار بباريس، واقترحت على وزير الآثار الموافقة على إقامة معرض بفرنسا كهدية تضامن من الشعب المصري»، مشيرا إلى أن الاقتراح سيعرض على مجلس الوزراء غدا الأربعاء.
وأضاف: «مهما بلغت درجة دقة الترميم، نوتردام لن تعود إلى طبيعته الأثرية مرة أخرى»، مطالبا بتجمع الأثريين المتخصيين بفرنسا، لتحديد الكيفية التي سترمم بها نوتردام.


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