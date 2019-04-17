خبير يكشف معلومة هامة عن الاقتصاد المصري

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أكد الخبير الاقتصادى د. شريف دلاور، أن هناك مؤشرات إيجابية بالاقتصاد المصري منها ارتفاع حصيلة الصادرات، وتحول الميزان البترولي لوجود فائض بعد العجز الماضي، متابعا: "ما زال أمامنا مجهود يجب أن نبذله حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي بشكل كبير". 
وأوضح "دلاور" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، مساء الثلاثاء، أن التحول الرقمي أمر جيد لكن الأهم هو التحول الرقمي في الصناعة ضمن الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع: "لا يمكن تحديد حجم الفقر في أي مجتمع به اقتصاد غير رسمي، لأن هناك دخول للأفراد لا تراها الدولة".
واختتم حديثه قائلا: " 10 % من المواطنين في العالم يستحوذون على 80 % من الثروة العالمية، فالاعتماد على متوسطات الأرقام أمر خاطئ لأن المتوسطات تكذب".


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