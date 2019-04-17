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خبير اقتصادي يكشف عن أسرار موازنة العام المالي الجديد

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الدكتور وائل النحاس
الدكتور وائل النحاس

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أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الموازنة المالية القادمة بها فرق كبير عن موازنة العام الماضي، حيث أن الموازنة القادمة مبنية على تنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، وهذا لفظ جديد جدًا على الدولة المصرية ووضع الموازنة داخلها.
وأوضح "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري قد يشعر بجزء كبير من الرقي في الخدمات خلال عام 2019-2020، بخلاف أن هناك مبدأ السيطرة على العجز، والسيطرة على سداد أقساط فوائد الدين.
وتابع "أن هناك ارتفاع في قيمة الدعم بالموازنة رغم تقليل دعم الوقود والكهرباء وبعض السلع، حيث يتم توجيه فرق الدعم لخدمات أخرى يلمسها المواطن المصري مثل الأجور والمرتبات والمعاشات، وبعض الاستثمارات للسيطرة على فوائد واقساط الدين".


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