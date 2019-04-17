أشهر مجلة في العالم تفاجيء "صلاح" بمفاجأة غير سارة

أحمد عادل شعبان
من المقرر أن تعلن اليوم مجلة التايمز التصويت النهائي لأهم الشخصيات تأثيرا التي كان من ضمنهم نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح.
ورغم البداية الجيدة لـ"صلاح" الذي حصد 19% من التصويت إلا أنه ظل على نفس النتيجة حتى موعد إغلاق التصويت.
وحصد الممثل المصري الأمريكي .. رامي مالك على نسبة 37% من التصويت وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 8% من الأصوات، بينما حصلت رئيسة الوزراء البريطانية على 22% من الأصوات، أما رئيس وزراء كندا جاستن ترودو فحاز على 42% من الأصوات، وحافظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نسبة 33% من الأصوات، وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون على 13% والمرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي على 6% ونفس النسبة حصل عليها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حققت 39% من الأصوات.
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