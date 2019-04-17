رد ناري من شيخ الأزهر على الشخص الذي ألقى بالقرآن أرضا

17 أبريل 2019 - 06:09 ص

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - بيانا ناريا ضد السياسي الدنماركي المتطرف الذي ألقى القرآن خلال فعالية نظمها مناهضون للإسلام مما تسبب في موجة كبيرة من الغضب لدى المسلمين هناك.



وقال "الطيب" في بينا نشره عبر "تويتر" و "فيس بوك": ""أتعجب من هذه القلة المتطرفة التي تعكر صفو السلام العالمي وتعمل على خلق الاحتقانات بين أصحاب العقائد المختلفة"



وأضاف: "إن الكتب السماوية لها كامل القدسية ويجب على العالم تجنب مثل هذا النوع من التطرف، والقرآن الكريم هو كتاب الله ولا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال".



كان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن قد أكد خلال حسابه على موقع تويتر رفضه لتصرفات "بالودان" رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي، ووصفها بأنها استفزازية ومنفرة.