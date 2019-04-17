الأهلي يفجر مفاجأة مدوية إلغاء حضور الجمهور لمباراة بيراميدز

17 أبريل 2019 - 07:07 ص

كشف اللواء محمد مرجان - المدير التنفيذي للنادي الأهلي - عن مفاجأة كبرى لكواليس القرار الأمني برفض إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الخميس القادم بجمهور.



وقال "مرجان" في تصريح صحفي: "يوم الاثنين حدث اجتماع أمني وجرى الاتفاق على حضور الجماهير للمباراة" حسب "في الجول".



وأضاف مرجان : "يوم الثلاثاء، تم دعوتنا لاجتماع أمني آخر طلب فيه الأمن لعب المباراة دون جمهور".

وشدد "هنا اعترضنا واحتجينا على هذا الاتجاه".

وكان الأهلي قال في بيان رسمي: "فوجئت إدارة النادي بإتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

وأضاف بيان الأهلي "كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا الدفاع الجوي، الكلية الحربية، المكس، واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلا عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره".

وشدد بيان الأهلي "الأمر الأهم ان السلوك الرائع والتشجيع المثالي والإلتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة انها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية".

وأعلن "ومن جانبه قام محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية بإحتجاج النادي الأهلي على هذا الإتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه".

وأتم البيان أن "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة خاصة وان مصر تستعد لاستقبال اكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الامم 2019 في يونيو القادم".

ويواجه الأهلي بيراميدز الخميس المقبل للمرة الثانية هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور وفاز به بيراميدز 2-1.