» سلم نفسه للشرطة .. وعمل جزارًا .. وعض المدرسة الخاصة به

أحمد عادل شعبان
عاد اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا للتداول مرة أخرى بعد تسليم نفسه إلى قسم شرطة الدخيلة لقضاء حكم بحبسه لمدة 3 أشهر.
وفيما يلي بعض المعلومات عن "بيكا" :
- اسمه الحقيقي "محمد محمود"
- عمل في عدة مهن قبل دخوله الفن مثل جزار ونجار مسلح و عامل سيراميك
- وُلد في منطقة الدخيلة بالإسكندرية ويعيش هناك حتى الآن .
- كان يعمل سائق "توك توك" قبل انتقاله لعالم الشهرة بعد نجاح أغنياته
- لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولذلك يعتمد على فكرة التلقين في حفظ أغانيه
- سبب عدم إجادته القراءة أنه تم رفده من المدرسة في طفولته بعد قيامه بـ"عض" المدرسة الخاصة به.
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