» سلم نفسه للشرطة .. وعمل جزارًا .. وعض المدرسة الخاصة به

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حمو بيكا
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حمو بيكا

عاد اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا للتداول مرة أخرى بعد تسليم نفسه إلى قسم شرطة الدخيلة لقضاء حكم بحبسه لمدة 3 أشهر.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "بيكا" :

- اسمه الحقيقي "محمد محمود"

- عمل في عدة مهن قبل دخوله الفن مثل جزار ونجار مسلح و عامل سيراميك

- وُلد في منطقة الدخيلة بالإسكندرية ويعيش هناك حتى الآن .

- كان يعمل سائق "توك توك" قبل انتقاله لعالم الشهرة بعد نجاح أغنياته

- لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولذلك يعتمد على فكرة التلقين في حفظ أغانيه

- سبب عدم إجادته القراءة أنه تم رفده من المدرسة في طفولته بعد قيامه بـ"عض" المدرسة الخاصة به.

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