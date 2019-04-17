» سلم نفسه للشرطة .. وعمل جزارًا .. وعض المدرسة الخاصة به

17 أبريل 2019 - 07:48 ص

عاد اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا للتداول مرة أخرى بعد تسليم نفسه إلى قسم شرطة الدخيلة لقضاء حكم بحبسه لمدة 3 أشهر.



وفيما يلي بعض المعلومات عن "بيكا" :



- اسمه الحقيقي "محمد محمود"



- عمل في عدة مهن قبل دخوله الفن مثل جزار ونجار مسلح و عامل سيراميك



- وُلد في منطقة الدخيلة بالإسكندرية ويعيش هناك حتى الآن .



- كان يعمل سائق "توك توك" قبل انتقاله لعالم الشهرة بعد نجاح أغنياته



- لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولذلك يعتمد على فكرة التلقين في حفظ أغانيه



- سبب عدم إجادته القراءة أنه تم رفده من المدرسة في طفولته بعد قيامه بـ"عض" المدرسة الخاصة به.



