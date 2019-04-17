» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟

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الضيف أحمد
الضيف أحمد

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الضيف أحمد

حلت أمس ذكرى وفاة الفنان الراحل الضيف أحمد الذي لم يكن أكمل عامه الرابع والثلاثين قبل أن يفارق دنيانا عام 1970 .

وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنان الراحل:

- ولد بالدقهلية عام 1936 وبرزت موهبته في مسرح الجامعة

- فاز بكأس الجامعة والميدالية الذهبية عن إحدى المسرحيات التي قدمها

- شاهده الفنان فؤاد المهندس في مسرح الجامعة وأعجب بموهبته واستعان به في إحدى مسرحياته عام 1963 .

- -في عام 1966 كون مع سمير غانم وجورج سيدهم، الذي تعرف عليهما في 1961، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح " لتكون الانطلاقة الكبرى.

- ليلة وفاته جسد دور شخص متوفي في نعشه ضمن بروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته" وبعدها شعر بضيق في التنفس ثم توفى.

- في أثناء وجوده بالجامعة قابل عراف باكستاني وأخبره أنه سيحقق الشهرة والنجومية لكنه سيموت في أوج شبابه.

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