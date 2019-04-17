» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟

أحمد عادل شعبان
حلت أمس ذكرى وفاة الفنان الراحل الضيف أحمد الذي لم يكن أكمل عامه الرابع والثلاثين قبل أن يفارق دنيانا عام 1970 .
وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنان الراحل:
- ولد بالدقهلية عام 1936 وبرزت موهبته في مسرح الجامعة
- فاز بكأس الجامعة والميدالية الذهبية عن إحدى المسرحيات التي قدمها
- شاهده الفنان فؤاد المهندس في مسرح الجامعة وأعجب بموهبته واستعان به في إحدى مسرحياته عام 1963 .
- -في عام 1966 كون مع سمير غانم وجورج سيدهم، الذي تعرف عليهما في 1961، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح " لتكون الانطلاقة الكبرى.
- ليلة وفاته جسد دور شخص متوفي في نعشه ضمن بروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته" وبعدها شعر بضيق في التنفس ثم توفى.
- في أثناء وجوده بالجامعة قابل عراف باكستاني وأخبره أنه سيحقق الشهرة والنجومية لكنه سيموت في أوج شبابه.
ظهر11:59 ص
فجر
04:03
شروق
05:30
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:29
عشاء
19:59