الرقابة المالية توافق على تراخيص الوساطة.. تعرف على الشروط

17 أبريل 2019 - 09:23 ص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس ضوابط تسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بالحصول على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.

وقال رئيس الهيئة، محمد عمران، في بيان إن أبرز الضوابط تنص على ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال.

في سياق متصل صرح أحمد العتال، رئيس مجموعة العتال القابضة، أن المجموعة تعتزم استثمار تعتزم استثمار نحو 11 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة في 3 مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والعين السخنة، ومن استهداف تحقيق 15.5 مليار جنيه مبيعات بالمشروعات الثلاث.