» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

17 أبريل 2019 - 09:27 ص

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز غدا الخميس في ستاد "بترو سبورت" ضمن منافسات الدوري العام.



وأعاد نشطاء تداول تدوينة كتبها تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - قبل أيام يتنبأ فيها بنتيجة المباراة.



وقال "آل الشيخ" في نبوءته: ""الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول، طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".



وعاد آل الشيخ ليكتب صباح اليوم بعض الأخبار عن فريقه ، قائلا: ""بنفينتي مصاب وكينو مصاب وخربين إيقاف.. إيه الحظ ده؟".

