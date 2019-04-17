البترول تخفض كميات الغاز للأردن.. تعرف على السبب

17 أبريل 2019 - 09:39 ص

خفضت وزارة البترول المصرية كميات الغاز الطبيعي التي توردها لمحطات كهرباء الأردن لنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ350 مليونًا في الشهر الماضي، وفقًا للكميات التي يحتاجها الأردن، والتي تتراوح حاليًا بين 290 و300 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، بحسب مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت أنها استأنفت العام الماضي تصدير كميات من الغاز المصري للأردن تجريبيًا، وصولًا إلى الكميات التعاقدية تدريجياً بحلول 2019.

وجاء الإعلان بالتزامن مع إعلان اكتفاء مصر ذاتياً من الغاز، وسعيها لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد الاكتشافات الكبيرة التي حققتها في الأعوام الماضية منها حقل ظهر البحري.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا في آخر الإحصائيات الحكومية.