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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لـ"الدراويش"

الرياضة

جروس
جروس

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يدخل نادى الزمالك معسكرًا مغلقا اليوم الأربعاء فى العين السخنة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى بالسويس، والمقرر لها غدًا على ستاد الجيش بالسويس.

واستقر "جروس" المدير لافنى للفريق على عودة محمد عبد الغنى لقيادة الخط الخلفى مع محمود علاء فى ظل غياب محمود الونش، نظرًا لإيقافه بسبب حصوله على 3 إنذارات فيما سيحسم جروس اليوم بشكل نهائى بديل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض الذى سيبتعد لمدة 6 أسابيع عن الفريق بسبب الإصابة التى تعرض لها أمام حسنية أغادير.


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