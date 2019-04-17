وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين

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أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في أجور موظفى الدولة، بالإضافة لانخفاض السلع الغذائية والخدمات، وهذا نتيجة للسياسات الاقتصادية السليمة.

وأوضح "معيط"، في تصريحات داخل مجلس النواب، أن بند أجور الموظفين سيشهد طفرة بعد إقرار الموازنة الجديدة التي سيتم العمل بها بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو ما بين 7 إلى 8%، وتوفير 900 ألف فرصة عمل. ولفت وزيرة المالية إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة تصب في مصلحة المواطن، لأن التضخم سينخفض ما يعقبه انخفاض في أسعار السلع والخدمات.

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