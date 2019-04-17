اغتصبها.. ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

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إطلاق سراح

اغتصاب

فتاة

الشاب

محكمة فالانسيا

أطلقت محكمة فالانسيا الإسبانية سراح شاب إيطالي، رغم اغتصابه لفتاة شابة في عرض البحر.

وأصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها بالنظر في جريمة الاغتصاب التي ارتكبها، لأن المتهم والضحية ومكان ارتكاب الجريمة من بلدان متعددة.

وكان المتهم والي يبلغ من العمر  18 عاما، قام باغتصاب فتاة انجليزية تبلغ 17 عاما، على متن سفينة الرحلات  MSC Divina  المسجلة في بنما، بعدما أرغمها على دخول مقصورته خلال رحلة في عرض البحر المتوسط.

وقد ألقي القبض على المتهم فور وصوله إلى الأراضي الإسبانية، وتم تقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء.

واتخذت المحكمة قرارها، بناء على تعديل أدخل على القانون سنة 2009، يتضمن: لا يمكن متابعة الجرائم الدولية إلا إذا كانت الضحية أو المتهم يعيش في إسبانيا" .


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