"تضامن النواب": استمعنا لمعارضي التعديلات 8 مرات ‎

17 أبريل 2019 - 10:36 ص



قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية تؤكد أن جلسات الحوار المجتمعي أخذت في الاعتبار، ولم تكن لمجرد إبداء وجهات النظر فقط، وهذا واضح من تعديل المادة 140 الخاصة بفترة الرئاسة، والمادة الخاصة بالسلطة القضائية التي نصت على وجود موازنة قضائية للقضاة.



وأضاف "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن معارضي التعديلات الدستورية يتمثلون في كتلة "25/30" وعددهم لا يتجاوز الـ16 نائبًا، وتم السماح لهم بإبداء آرائهم 8 مرات، رغم أن الخطاب الإعتراضي واحد.



ولفت إلى أن النائبة نادية هنري رغم أنها من تكتل "25/30" قامت بالموافقة على التعديلات الدستورية، لأن المناقشات المجتمعية غيرت في التعديلات المقترحة.



وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بشكل نهائي على التعديلات الدستورية بموافقة 531 ورفض 22 عضوًا، وامتناع عضو واحد، ليبلغ إجمالي التصويت 554 عضوًا، ليتغيب بذلك 42 عضوًا.

