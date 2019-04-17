  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
نوتردام

5 أسرار "مذهلة" عن كنيسة نوتردام

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بكفر الشيخ

مصرع 5 وإصابة 17 فى حادث مروع بالدائري

رغد صدام

تدعي أنها نجلة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

خامنئي

حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين

البشير

ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

أرشيفية

اغتصبها.. ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

صورة نادرة

بالمسجد الأقصى.. صورة نادرة للملك فيصل وملك الأردن

السفيرة ريم

لأول مرة.. السفيرة السعودية تغرد من واشنطن

والاعتراض واحد..

"تضامن النواب": استمعنا لمعارضي التعديلات 8 مرات ‎

آخر الأخبار

النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

التعديلات الدستورية تؤدى لتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء

#

"أقسم بالله السيسي لم يتدخل في التعديلات الدستورية"

#

بالأسماء.. 22 نائبًا رفضوا التعديلات الدستورية

#

رئيس «مصر الثورة»: موافقة البرلمان على التعديلات إنجاز تاريخي

البرلمان

التعديلات الدستورية

أون إي

أبو حامد


قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية تؤكد أن جلسات الحوار المجتمعي أخذت في الاعتبار، ولم تكن لمجرد إبداء وجهات النظر فقط، وهذا واضح من تعديل المادة 140 الخاصة بفترة الرئاسة، والمادة الخاصة بالسلطة القضائية التي نصت على وجود موازنة قضائية للقضاة.

وأضاف "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن معارضي التعديلات الدستورية يتمثلون في كتلة "25/30" وعددهم لا يتجاوز الـ16 نائبًا، وتم السماح لهم بإبداء آرائهم 8 مرات، رغم أن الخطاب الإعتراضي واحد.

ولفت إلى أن النائبة نادية هنري رغم أنها من تكتل "25/30" قامت بالموافقة على التعديلات الدستورية، لأن المناقشات المجتمعية غيرت في التعديلات المقترحة.

وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بشكل نهائي على التعديلات الدستورية بموافقة 531 ورفض 22 عضوًا، وامتناع عضو واحد، ليبلغ إجمالي التصويت 554 عضوًا، ليتغيب بذلك 42 عضوًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم
» الحكومة ترفع حالة الطواريء بسبب "الدودة القاتلة"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار