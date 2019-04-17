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سماع دوي انفجار هائل في العاصمة الصومالية

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سماع دوي انفجار قوي وسط مقديشو
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وكالات- الدويني فولي

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أون إي

أبو حامد


أفاد شهود عيان بأنه تم سماع دوي انفجار هائل اليوم الأربعاء وسط العاصمة الصومالية (مقديشيو) حيث يمكن رؤية سحب من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي أنه لم يتضح بعد أسباب وملابسات وقوع الانفجار، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.


 


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