سماع دوي انفجار هائل في العاصمة الصومالية

أفاد شهود عيان بأنه تم سماع دوي انفجار هائل اليوم الأربعاء وسط العاصمة الصومالية (مقديشيو) حيث يمكن رؤية سحب من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.

أفاد شهود عيان بأنه تم سماع دوي انفجار هائل اليوم الأربعاء وسط العاصمة الصومالية (مقديشيو) حيث يمكن رؤية سحب من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.