معسكر مغلق لإنبي قبل مواجهة بتروجت

محمد عبد الحارس
يدخل فريق إنبى في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء بتروجت المحدد له 2 مايو القادم.
ويخضع لاعبو الفريق البترولي للاستشفاء بعد العودة من الراحة التى حصل عليها بعد فوزهم الأخير في الجولة الماضية أمام الجونة برباعية نظيفة .
ويبحث على ماهر المدير الفنى للفريق كيفية الحفاظ على الحالة الجيدة التى وصل إليها اللاعبون مؤخرًا لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي البترول .
ويملك إنبى 30 نقطة قبل لقائهم القادم للابتعاد بشكل نهائى عن شبح الهبوط .
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