معسكر مغلق لإنبي قبل مواجهة بتروجت

17 أبريل 2019 - 10:55 ص

يدخل فريق إنبى في معسكر مغلق، استعدادًا للقاء بتروجت المحدد له 2 مايو القادم.

ويخضع لاعبو الفريق البترولي للاستشفاء بعد العودة من الراحة التى حصل عليها بعد فوزهم الأخير في الجولة الماضية أمام الجونة برباعية نظيفة .

ويبحث على ماهر المدير الفنى للفريق كيفية الحفاظ على الحالة الجيدة التى وصل إليها اللاعبون مؤخرًا لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي البترول .

ويملك إنبى 30 نقطة قبل لقائهم القادم للابتعاد بشكل نهائى عن شبح الهبوط .