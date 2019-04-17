  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:20 ص
بحث متقدم
نوتردام

5 أسرار "مذهلة" عن كنيسة نوتردام

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بكفر الشيخ

مصرع 5 وإصابة 17 فى حادث مروع بالدائري

رغد صدام

تدعي أنها نجلة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

خامنئي

حجب حسابات "خامنئي" الرسمية.. تعرف على السبب

محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين

البشير

ترحيل "البشير" إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

بن سلمان

الجار الله يفجّر مفاجأة عن ولي العهد السعودي

أرشيفية

اغتصبها.. ونجا من العقوبة بحيلة تفوق الخيال

صورة نادرة

بالمسجد الأقصى.. صورة نادرة للملك فيصل وملك الأردن

السفيرة ريم

لأول مرة.. السفيرة السعودية تغرد من واشنطن

مصرع 5 وإصابة 17 فى حادث مروع بالدائري

قضايا وحوادث

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بكفر الشيخ
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بكفر الشيخ

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى تحطم طائرة بنيبال

#

تفحم شخص وإصابة 3 فى انفجار بمستودع

#

مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

#

«الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم بالسويس

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 17 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل "تريلا" ومينى باص "أتوبيس" أعلى دائري المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وتسبب الحادث المروع في توقف حركة السيارات، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وأمر اللواء عصام شادى مدير المرور بالانتقال إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم
» الحكومة ترفع حالة الطواريء بسبب "الدودة القاتلة"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار