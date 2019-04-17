رسميا.. 5 أيام عطلة من 25 إلى 29 أبريل

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متابعات - الدويني فولي
كما تقرر اعتبار يوم الأربعاء الموافق أول مايو المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 مايو.
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