رسميا.. 5 أيام عطلة من 25 إلى 29 أبريل

17 أبريل 2019 - 11:08 ص

تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة المصرية وسوق المال، لمدة 5 أيام، اعتبارا من الخميس، الموافق 25 أبريل الجاري، حتى الإثنين 29 أبريل، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والقيامة المجيد، وشم النسيم.



كما تقرر اعتبار يوم الأربعاء الموافق أول مايو المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 مايو.