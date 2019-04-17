تدعي أنها نجلة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

17 أبريل 2019 - 11:11 ص

نفت رغد صدام نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما تدعيه سيدة تدعى " نانا" ، وأنها نجلة الرئيس صدام حسين.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابيها في تويتر وفيسبوك : " مرة أخرى المدعوة (نانا)التي تدّعي أنها ابنة الرئيس صدام حسين رحمه الله ، تظهر في ضيافة جمعية الصداقة الكردية الصهيونية، وفي ظل نجمة داوود الصهيونية".

وأضافت : " نعود هنا لنأكد أنها ليست ابنة الرئيس صدام حسين ولا تمتّ له بصلة وبظهورها هذا قد فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها".

وظهرت السيدة التي تدعو نانا في مقطع فيديو وهي تقول باسمي أنا : " نانا صدام حسين نجلة الرئيس صدام حسين أوجه الشكر لمن قام باختياري في الجمعية".

وكتب أحد رواد تويتر قائلا : "من البداية عرفت أنها ليست ابنة السيد الرئيس صدام, عرفت ذلك من صورها وحركاتها, فالسيد الرئيس عشائري الطبع (وكلنا كذلك) ولا يمكن أن تكون هذه تربيته, وهذه (افلام) تركبها جهات معينة لاغراض معينة, وقبل فترة ايضا ظهر شاب في تركيا يقول انا ابن السيد الرئيس صدام".



