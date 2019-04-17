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بسبب صفقة اسلام عيسي..

«النصر» يحصل على أحكام بحبس سمير حلبية 12 عاما

الرياضة

سمير حلبية رئيس النادى المصرى
سمير حلبية رئيس النادى المصرى

هاني عبد الصبور

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حصل نادي النصر على أحكام بالحبس لمدة 12 عامًا وكفالة 300 ألف جنيه ضد سمير حلبية رئيس النادي المصري في الشيكات بدون رصيد باقي مستحقات انتقال اسلام عيسى للنادي البورسعيدي من الموسم الماضي.

وكان المصري قد منح النصر شيكات بقيمة انتقال اسلام عيسى ولم يسدد النادي المصري مبلغ 4 ملايين جنيه من إجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة انتقال اللاعب.

وأقام نادي النصر أربعة دعاوى قضائية لحفظ حقوقه في باقي المستحقات المالية التي تبلغ 4 ملايين جنيه وحصل على مجموع أحكام 12 عاما على رئيس النادي المصري سمير حلبية وكفالة 300 ألف جنيه فى الدعاوى الأربعة.

جاء تحرك نادي النصر للقضاء بعد التأكد من أن الشيكات بدون رصيد وعدم سداد النادي المصري للشيكات التي يعود تاريخها لشهر يناير وفبراير ومارس.

وكان نادي النصر تقدم بشكوى لاتحاد الكرة في يناير الماضي ضد النادي المصري لإيقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة.


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