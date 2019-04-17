قناة السويس تسجل رقم قياسيا جديدا

17 أبريل 2019 - 12:43 م

أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن حركة الملاحة عبر القناة سجلت اليوم الأربعاء رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة لها.





وذكر مميش الذي يرأس أيضا الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن 65 سفينة عبرت القناة في الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5 ملايين طن، حيث عبرت 29 سفينة من الشمال بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.2 مليون طن.







كما شهدت القناة عبور 14 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 4 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 و150 ألف طن للسفينة.





وأكد مميش، على أن قناة السويس تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية كأهم مرفق ملاحي عالمي من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة كفاءة القناة ورفع تصنيفها.



