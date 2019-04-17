قبل 15 عامًا.. مشهد سينمائي توقع اختفاء كنيسة نوتردام

17 أبريل 2019 - 01:08 م

قام نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة مقطع فيديو من فيلم أجنبي يدعى "قبل الغروب "، والذي تنبأ باختفاء الكاتدرائية يومًا ما.

وكان بطلا الفيلم إيثان هوك وجولي دلبي، قد ظهرا على متن مركب سياحي حيث تبادلا الحديث، حول محاولة تفجير كنيسة نوتردام، من قبل الألمان أثناء الحرب العالمية.

وتقول جولي دلبي، في المقطع إنه كانت توجد كنيسة في نفس المكان على ضفاف نهر السين، وأن كنيسة نوتردام ستختفي يوما ما، إلا أن ما حدث بالفعل مساء الإثنين الماضي كان حقيقة وليس مشهدا سينمائيا.

وكان الفيلم المذكور قد عرض لأول مرة عام 2004، أي أنه توقع اختفاء الكاتدرائية منذ 15 عاما تقريبا، قبل التهام الحريق لبرج الكاتدرائية.

وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.

ويمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 -1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية ( مرحلة من العمارة الأوروبية ) التي سادت القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.