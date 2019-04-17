  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:23 م
بحث متقدم
صورة الخبر

آخر الهاربين من السعودية.. شقيقتان تطلبان اللجوء لبريطانيا

5 حكام عرب

مستشار بن زايد: هؤلاء حكموا 200 مليون بيد من حديد

رئيس البرلمان

اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق في مطار الخرطوم

مميش

قناة السويس تسجل رقم قياسيا جديدا

مشهد سينمائي عن حريق نوتردام

قبل 15 عامًا.. مشهد سينمائي توقع اختفاء كنيسة نوتردام

انتحار

انتحار عالم دين في دولة عربية

التويجري

المؤبد لقتلة الداعية السعودي

البشير

دولة صديقة للسودان: مستعدون لاستقبال البشير

غدًا.. عطلة رسمية بالبنوك والبورصة

رسميا.. 5 أيام عطلة من 25 إلى 29 أبريل

نوتردام

5 أسرار "مذهلة" عن كنيسة نوتردام

بالفيديو..

قبل 15 عامًا.. مشهد سينمائي توقع اختفاء كنيسة نوتردام

الصفحة الأخيرة

مشهد سينمائي عن حريق نوتردام
مشهد سينمائي عن حريق نوتردام

أخبار متعلقة
#

بالصور..عازف مصري يزور كنيسة "نوتردام" قبل حريقها بشهور

#

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

#

فنان شهير: أخجل وأشعر بالأذى من الإيحاءات الجنسية بفيلمي

#

ضبط 15 لفافة أفيون بحوزة عامل

انتحار

شنقا

فقيه مغربي

قام نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بإعادة مقطع فيديو من فيلم أجنبي يدعى "قبل الغروب "، والذي تنبأ باختفاء الكاتدرائية يومًا ما.

وكان بطلا الفيلم إيثان هوك وجولي دلبي، قد ظهرا على متن مركب سياحي حيث تبادلا الحديث، حول محاولة تفجير كنيسة  نوتردام، من قبل الألمان أثناء الحرب العالمية.

وتقول جولي دلبي، في المقطع إنه كانت توجد كنيسة في نفس المكان على ضفاف نهر السين، وأن كنيسة نوتردام ستختفي يوما ما، إلا أن ما حدث بالفعل مساء الإثنين الماضي كان حقيقة وليس مشهدا سينمائيا.

وكان الفيلم المذكور قد عرض لأول مرة عام 2004، أي أنه توقع اختفاء الكاتدرائية منذ 15 عاما تقريبا، قبل التهام الحريق لبرج الكاتدرائية.

وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.

ويمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 -1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية ( مرحلة من العمارة الأوروبية ) التي سادت القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية
» تعرف على خطة الحكومة للعام المالى المقبل
» ارتفاع فى سعر الدولار اليوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار