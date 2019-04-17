آخر الهاربين من السعودية.. شقيقتان تطلبان اللجوء لبريطانيا
مستشار بن زايد: هؤلاء حكموا 200 مليون بيد من حديد
اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق في مطار الخرطوم
قناة السويس تسجل رقم قياسيا جديدا
قبل 15 عامًا.. مشهد سينمائي توقع اختفاء كنيسة نوتردام
انتحار عالم دين في دولة عربية
المؤبد لقتلة الداعية السعودي
دولة صديقة للسودان: مستعدون لاستقبال البشير
رسميا.. 5 أيام عطلة من 25 إلى 29 أبريل
5 أسرار "مذهلة" عن كنيسة نوتردام
وكالات- الدويني فولي
عصر
فجر
04:03
شروق
05:30
ظهر
11:59
15:36
مغرب
18:29
عشاء
19:59