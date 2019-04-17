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صحيفة سودانية:

اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق في مطار الخرطوم

الحياة السياسية

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان

وكالات- الدويني فولي

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السلطات

رئيس البرلمان

الإقامة الجبرية

ام درمان

صحيفة سودانية

أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة الخرطوم، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الصحيفة إن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان.

كما أشارت إلى أنه تم إغلاق حساب البرلمان المالي في البنك المركزي.

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