انتحار سيدة لمرورها بأزمة نفسية بالفيوم

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أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقًا بمركز إطسا بالفيوم إثر تناولها أقراصًا سامة لمرورها بأزمة نفسية.

وردت معلومات للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "أ.ب.ع" (22 سنة - ربة منزل)، ومقيمة بقرية قلمشاة التابعة للمركز، جثة هامدة، إدعاء تناولها مادة سامة.

وقال والديها وزوجها، إن المتوفاة تناولت قرص مكافحة تسوس القمح، للتخلص من حياتها، مؤكدين أنها منذ فترة تمر بحالة نفسية سيئة، وكانت أنجبت توأمان مؤخرًا، ومنذ ذلك الوقت وهى فى حالة نفسية سيئة.

 


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