22 مايو.. الحكم على المتهمين بـ"لجنة المقاومة الشعبية" بكرداسة

17 أبريل 2019 - 01:52 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" للحكم بجلسة 22 مايو بعد إلقاء القبض على متهمين جدد وهم هيثم يحيى وعمرو أشرف

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في بداية الجلسة لإلقاء القبض على متهمين جدد واستمعت الى مرافعة الدفاع المتهمين

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموم.