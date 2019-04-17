  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري

رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل

بدء محاكمة زهير جرانة بالكسب غير المشروع

براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"

صلاح

«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

يحظيه ولد داهي

مرشح للرئاسة يطالب بتطبيق الحدود.. وملاحقة الملحدين

صورة الخبر

آخر الهاربين من السعودية.. شقيقتان تطلبان اللجوء لبريطانيا

5 حكام عرب

مستشار بن زايد: هؤلاء حكموا 200 مليون بيد من حديد

رئيس البرلمان

اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق في مطار الخرطوم

مميش

قناة السويس تسجل رقم قياسيا جديدا

مشهد سينمائي عن حريق نوتردام

قبل 15 عامًا.. مشهد سينمائي توقع اختفاء كنيسة نوتردام

انتحار

انتحار عالم دين في دولة عربية

والأحد والإثنين..

رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل

الحياة السياسية

في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري
في مثل هذا اليوم.. صدور الدستور المصري

أخبار متعلقة
#

متى يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

#

«أهمية التعديلات الدستورية».. ندوة بحزب الحركة الوطنية غدًا

#

"الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي

#

الأمطار تؤجل مران الأهلي الصباحي

تعديل الدستور

الاستفتاء على الدستور

موعد الاستفتاء على الدستور

حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث حددت  أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج, وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16 أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات ، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة ، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية ، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل ، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.

وسرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الاستفتاء على الدستور السبت المقبل
» براءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"
» اليوم.. الحكم على"جرانة" في تراخيص الشركات
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العياط
» أسعار الحديد ترتفع لتسجل هذا الرقم
» تركي آل الشيخ يتنبأ بنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز
» من هو الفنان الذي تنبأ له عراف بوفاته شابًا وصدقت النبوءة؟
» اقتصادي: "كانت ستحدث كارثة لولا هذا الأمر"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» الغرفة التجارية تعلن عن السبب الحقيقى لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
» البرلمان يوافق نهائيًا على التعديلات الدستورية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار