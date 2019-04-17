بالأسماء.. إصابة خمس بينهم طفل في حادث بالغربية

أصيب 5 أشخاص من بينهم طفل "عام ونصف"، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة بخارية "تروسيكل" بالحائط الخرساني لمحطة قطار الجميزة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية بسبب انقطاع الفرامل بيد سائقه.

وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنطة بوقوع حادث مروري بسبب صدام مركبة "تروسيكل" بحائط خرسانى بمحطة السكة الحديد بالجميزة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متعددة فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام.

وتبين أن المصابين هم :"رضا.م.ع 48 عام وشادية.ف.ال 45 عام وإبراهيم.م.ع 38 عام وعبد المنعم.ع.ع 60 عام والطفل "مالك.ا.ع عام ونصف والجميع مقيمين بقرية منية البندرة التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات بالطريق ورفع حطام الحادث.