  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:28 م
بحث متقدم
ليفربول وبورتو

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبورتو

نشأت الديهي

بعد أن هدد رجال أعمال.. «الديهي» يخرج لفاصل ولم يعد

الملك سلمان وأردوغان

قرار سعودي غير مسبوق ضد تركيا

أرشيفية

قصة زوجة جمعت بين خمسة أزواج

الاهلى

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

جاريد كوشنر

«كوشنر»: الكشف عن «صفقة القرن» بعد رمضان

عصام كاريكا وباسمين نيار

أول رد لـ«كاريكا» على اتهام فنانة له بالتعدي الجنسي عليها

الحكومة توافق على قانون "الوطنية للانتخابات"

كتاب من«السيسي» لدعوة المواطنين للتصويت على«التعديلات»

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

منع التصويت على التعديلات الدستورية في 4 دول عربية

صلاح

مشادة بين «كلوب» ومحمد صلاح.. والأخير يطلب الرحيل

ماذا قال «رونالدو» بعد ضياع اللقب الأوروبي من يوفنتوس؟

الرياضة

رونالدو
رونالدو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

استقالة وزير بريطاني بسبب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

#

رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»

#

برلماني يطالب العالم بسن قوانين ضد «الإسلاموفوبيا»

#

ضوء أخضر أوروبي لإعفاء البريطانيين من "الفيزا"

رونالدو

المصريون

اليوفنتوس

كشفت والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، صانع ألعاب فريق يوفنتوس الإيطالي، عن حالة ردة فعل نجلها بعد إقصاء السيدة العجوز أمس الثلاثاء أمام أياكس أمسترام الهولندي، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بفوز أياكس على البيانكونيري بنتيجة 2-1، ليصعد بذلك إلى الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

وقالت ماريا في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية: "لقد كان حزينًا للغاية لخروجه من هذا الدور من البطولة، لأنه كان يرغب باللعب مرة آخرى في نهائي دوري الأبطال".

وكشفت والدة رونالدو عن حديثه لها عقب المباراة: "رونالدو أخبرني بعد المباراة أنه لا يصنع المعجزات".

وتابعت: "رونالدو راضيا عن مشوار يوفنتوس في الدوري الإيطالي، لكنه يشعر بالأسف لأنهم كانوا يفتقرون للحظ في دوري الأبطال أمام أياكس، لكن لا يمكننا أن نفعل شيئًا حيال ذلك فالحياة مستمرة".

يذكر أن النجم البرتغالي قد حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات سابقة رفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد، وأيضا حقق البطولة في آخر 3 مواسم على التوالي رفقة فريق العاصمة الإسبانية مدريد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نجاة محافظ المهرة اليمنية من محاولة اغتيال
» السودان يطالب مجلس الأمن بـ"عدم التدخل" في شئونه
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام بورتو
» «آل الشيخ» يتكفل بترميم الاتحاد السوداني
» ماذا قال «رونالدو» بعد ضياع اللقب الأوروبي من يوفنتوس؟
» صور.. زوجة إسكندرانية ذهبت لتصغير ثدييها.. فوقعت الكارثة
» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك
» الكويت تطالب مجلس الأمن بعدم التدخل في شئون السودان
» طبيب تونس لـ«جماهير الزمالك»: «انسوا فرجاني ساسي»
» انتحار رئيس بيرو السابق.. تعرف على السبب
» غضب عربي من «النني» بسبب الطائرة الإسرائيلية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان