مفاجآت في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

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أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمعسكر مباراة بيراميدز، التي تقام الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي، وعلى لطفي؛ وحسام عاشور، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وعمرو السولية، وعلي معلول، وناصر ماهر، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد أزارو، وجونيور أجاي، وجيرالدو.



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