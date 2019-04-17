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«آل الشيخ» يتكفل بترميم الاتحاد السوداني

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تركي ال الشيخ
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ال الشيخ

المصريون

تركي

الاتحاد السودانى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، وتكفله بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد على «تويتر»: «‏تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم».



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