» «آل الشيخ» يتكفل بترميم الاتحاد السوداني

أمير سعد
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، وتكفله بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم.
وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد على «تويتر»: «تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم».
معالي الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم. pic.twitter.com/GWXjbr1shA— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 17 أبريل 2019
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