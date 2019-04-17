رسميًا.. رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

كلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، الأربعاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، "بعد أن ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك".

جاء ذلك في خبر نشرته هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، على موقعها الإلكتروني.

ووفق الهيئة، سلّم ريفلين نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.

وحسب الهيئة منح ريفلين نتنياهو مهلة 28 يومًا لانجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكن الأخير من ذلك يتم منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين فيقوم رئيس الدولة بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.