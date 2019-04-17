» عواصف جديدة تهدد 118 مليون شخص بأمريكا

قال موقع "أكيو ويذر" المختص بالأرصاد، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتأثر حوالي 118 مليون شخص من موجة عواصف رعدية وأعاصير جديدة قد تضرب عدة مناطق في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن "الموجة الجديدة من سوء الأحوال الجوية ستبدأ اعتبارا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، في عدة مناطق وسط وجنوبي وشمالي الولايات المتحدة".

وقبل أيام، اجتاح إعصار مناطق في جنوب الولايات المتحدة قبل أيام، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وتضرر عدد كبير من المنازل.

وتوقعت تقارير حدوث أعاصير خلال الموجة الجديدة لكن أقل عددا من تلك التي حدثت خلال الموجة السابقة.

وفي السياق نفسه، قالت هيئة الأرصاد الوطنية، في بيان، إن عواصف شديدة يتوقع أن تضرب، الأربعاء، مناطق من جنوب شرق أوكلاهوما، إلى أقصى غرب أركنسو، وشمال تكساس ووسطها، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشارت إلى أن أكثر المدن المعرضة للخطر هي: دالاس، وأوستن، وأوكلاهوما سيتي.