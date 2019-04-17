الترجي يهزم حمام الأنف بهدف «الفادع»

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الترجى

حمام الانف

فاز فريق الترجي الرياضي على حساب نظيره حمام الأنف، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري التونسي.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الشاب رائد الفادع في الدقيقة 20 ليقود فريقه لتحقيق الفوز الرابع عشر في الدوري التونسي هذا الموسم ، ورافعًا رصيد فريقه للنقطة 46 في صدارة الدوري .

وفي مباراة أخرى اكتسح فريق المنستيري نظيره الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات نفس الجولة من الدوري التونسي.

وسجل رفيق كابو أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق 17 ، 48 ، 58 على الترتيب، ليحقق لفريقه الانتصار ويرفع رصيده للنقطة 23 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي الصفاقسي عند النقطة 37 في المركز الثاني


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