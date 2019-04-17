حزب الحرية المصرى يحشد المواطنين بالبحيرة للمشاركة في الاستفتاء

17 أبريل 2019 - 09:33 م

عقد حزب الحرية المصري مؤتمرًا بمحافظة البحيرة لدعم التعديلات الدستورية وذلك بحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب وأحمد مهنى الأمين العام للحزب، حيث وجه المشاركون بالمؤتمر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على انجازاته التي برزت على أرض الواقع ودور جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأكد أحمد مهنى الأمين العام للحزب خلال كلمته بالمؤتمر على دور الحزب في دعم الدولة ومسئوليته تجاه الوطن، معربا عن ثقته الكاملة بان الشعب المصري العظيم سوف يكون على مستوى المسئولية ليضرب المثل والقدوة في حرصه على ممارسة حقوقه السياسية.