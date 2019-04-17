باريس سان جيرمان يسقط أمام نانت بثلاثية

17 أبريل 2019 - 09:42 م

سقط باريس سان جيرمان، أمام مضيفه نانت للمرة الأولى منذ 2004، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

وكانت الفرصة الأولى أمام سان جيرمان، لحسم اللقب ضد ستراسبورج، حين كان بحاجة للفوز، لكنه اكتفى بالتعادل 2-2، ثم أمام ملاحقه ليل، حيث كان بحاجة للتعادل فقط، لكنه خرج بأسوأ هزيمة له منذ عام 2000 بعد خسارته المذلة 1-5.

وسيكون النادي الباريسي، الذي يتقدم بفارق 17 نقطة عن ليل الثاني، أمام فرصة رابعة لحسم اللقب وهذه المرة على ملعبه بارك دي برانس، ضد وصيفه في الموسم الماضي موناكو.