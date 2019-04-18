أبو تريكة يوجه نصيحة لصلاح: تصرف في هذا الأمر "بحدود"

أحمد عادل شعبان
أثنى الأسطورة محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا - على أداء نجمنا المصري محمد صلاح مع ليفربول.
وقال "أبو تريكة" لـ"صلاح" على هامش تحليل مباراة بورتو وليفربول: "إذا تفاعلت مع السوشيال ميديا فهذا أمر طبيعي .. لكن يجب أن يكون بحدود".|
وأضاف: "صلاح يتابع السوشيال ميديا وطبيعي أن يتفاعل معها .. وأي نجم ينخفض مستواه في وقت معين .. المهم أنه لم يفقد ثقته في نفسه".
واستدرك: "هو حقق الكثير من الألقاب الفردية لكن أيضًا يجب تحقيق عدة ألقاب جماعية مع فريقه لاستكمال ألقابه الفردية".
وتابع: "عليه أن يقاتل مع ليفربول من أجل حصد البرميرليج .. كلها مباريات قليلة وسوف ينسى أي تعب بعد تحقيق اللقب".
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